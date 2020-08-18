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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:28:47 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy, Bafra, Salıpazarı, Alaçam, Terme ve İlkadım ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 38 kilo 277 gram kubar esrar, 1074 kök kenevir bitkisi, 386 gram kenevir tohumu, 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, 4 şarjör, hassas terazi ve 14 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.



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