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Samsun'da traktör devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekkeköy ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:19
Samsun'da traktör devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Temel Kılıç'ın (42) kullandığı 55 EN 483 plakalı traktör, Aşağıçinik Mahallesi'nde yokuş aşağı indiği sırada odun yüklü römorkun ayrılması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fahrettin Kuru (70) ise ağır yaralandı.

Kuru, 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Kılıç'ın cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:19
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