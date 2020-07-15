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Aktüel

Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:02:53 -
Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Sarı (60) yönetimindeki tır, Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisindeki kavşakta kırmızı ışıkta duran Halit Çelik (39) yönetimindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Buğday yüklü tır, çarpmanın etkisiyle hareket etti ve önünde duran Mehmet Sadi Şahin (47) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada, tır sürücüsü Sarı olay yerinden hayatını kaybetti. Aracında sıkışan Sarı'nın cesedini Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan tır sürücüsü Çelik ile otomobil sürücüsü Şahin ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tırdan yola dökülen buğday ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.


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