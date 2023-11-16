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Yerel Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Yerel

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-11-16 07:34:00 -
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu kara yolu 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Seyhan idaresindeki 28 EA 676 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Erdoğan'a (68) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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