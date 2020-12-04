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Aktüel Samsun'da trafik kazaları MOBESE kamerasında
Aktüel

Samsun'da trafik kazaları MOBESE kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:14:43 -
Samsun'da trafik kazaları MOBESE kamerasında

SAMSUN (AA) - Samsun'da kasımda meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde kasım ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemince kayıt altına alınan görüntülerde, merkez Canik ilçesi Alirızabey Bulvarı'ndaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar yer alıyor.

Kayıtlarda, merkez Atakum ilçesi Türkiş kavşağında yan yola girmeye çalışan otomobilin şeridinde seyreden otomobile çarpması da bulunuyor.

İlkadım ilçesinde de kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı anlar görülüyor.

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