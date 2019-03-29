Samsun'da 'torbacı' operasyonu Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Murat Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Ruhsatsız tabanca ele geçirildi Zanlının üst aramasında 147 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ile 418,27 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 0,42 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişiye uyuşturucuyu sattığı tespit edilen Kadir A'yı da gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 2,06 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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