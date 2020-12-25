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Aktüel Samsun'da tırın üzerinden düşen sürücü öldü
Aktüel

Samsun'da tırın üzerinden düşen sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:04:33 -
Samsun'da tırın üzerinden düşen sürücü öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın üzerinden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'den yüklediği çuvalları tırıyla Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikaya getiren Ayhan Özcan (60), aracı park etti.

Brandasını açmak için tırın üzerine çıkan Özcan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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