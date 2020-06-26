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Aktüel

Samsun'da tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:41:41 -
Samsun'da tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun, İstanbul ve Bursa'da 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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