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Aktüel Samsun'da Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'da Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:14:00 -
Samsun'da Suriyeli gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Suriyeli bir gencin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde önceki gün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan ve 16 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Hammamı'nın (16) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Z.Ç. tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.


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