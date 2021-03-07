Samsun'da sokak ortasında şiddet! Kadını, çocuğunun yanında bayıltana kadar tekmeledi!

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, çocuğunun yanında İ.Z. isimli bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde çocuğunun yanında sokak ortasında şiddete uğrayan kadın sosyal medyada gündem oldu.

Engel olmak isteyenlere tepki gösterdi

Canik Belediye Binası'nın bahçesinde bir şahıs, çocuğunun yanında bir kadını bayıltana kadar tekmeledi. Yaşanan olaya vatandaşlar evlerinden şahit oldu. Yanındaki çocuğun çığlıklarına rağmen kadına defalarca tekme atan şahıs, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin saldırgan şahsın kendisine "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu.

Çevredekiler linç etti

Baygın halde yerde yatan talihsiz kadının başına defalarca kez tekme ve yumruk atan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.

Gözaltına alındı

Söz konusu görüntülerin ardından harekete geçen başsavcılık zanlının gözaltına alınması için talimat verdi. Zanlı, kısa süre içinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şahsın saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Adalet Bakanı Gül: Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" dedi.