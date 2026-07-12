Sel ve heyelanlarda onlarca kişi hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi.
Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada, muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezi açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, havzalardaki su seviyelerinin yükselmesine karşı yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23