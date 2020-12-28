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Aktüel Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye idari para cezası
Aktüel

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:49:38 -
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye idari para cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla birçok karar ve tedbirler alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "25 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma yasağında, 572 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 282 bin 518 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

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