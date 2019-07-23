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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:51
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bir çay ocağında oturan D.Ç'nin, başka masada oturan G.Ç. ve B.C.İ'ye hitaben "Bana çay ver" diye seslenmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ederek, D.Ç'yi bacağından yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, G.Ç. ve B.C.İ'yi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51
  1. Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri
  3. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Samsun'un İlkadım ilçesi

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