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Aktüel Samsun'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Samsun'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:50:00 -
Samsun'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İlçenin Şabanoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olayda silahla vurulan Muhammet Kıcır (29) ağır yaralandı, Emrah K. (29) ile Ferit K. (33) ise ayaklarından yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden Kıcır, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emrah K. ile Ferit K. ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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