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Aktüel

Samsun'da seyahat kısıtlaması tedbirleri kapsamında 448 bin 914 araç kontrol edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:57:02 -
Samsun'da seyahat kısıtlaması tedbirleri kapsamında 448 bin 914 araç kontrol edildi

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasında Samsun'da 448 bin 914 araç kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde seyahat kısıtlamasına ilişkin uygulamalar yapıldı.

Kentin Ordu, Sinop ve Amasya il sınırlarındaki Terme, Yakakent ve Havza ilçelerinde oluşturulan kapama noktalarında yapılan uygulamalarda, şehirler arası seyahat tedbirleri kapsamında, seyahat izin belgesi olan 240 bin 381 özel araç ve 203 bin 576 adet ticari araca geçiş izni verildi.

Uygulamalarda 4 bin 957 özel aracın geçişine izin verilmedi, herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

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