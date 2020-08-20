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Aktüel Samsun'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı
Aktüel

Samsun'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:35:51 -
Samsun'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İlçedeki bir makine fabrikasında çalışan işçilerin içerisinde bulunduğu Tunahan Özen'in kullandığı 55 AAY 600 plakalı minübüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürüklendikten sonra devrilen minibüsteki 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


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