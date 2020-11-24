  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da şehit polis Atakan Arslan'ın öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı
Aktüel

Samsun'da şehit polis Atakan Arslan'ın öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:49:37 -
Samsun'da şehit polis Atakan Arslan'ın öğretmen eşi 24 Kasım'da unutulmadı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın öğretmen eşine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehidin karakalem portresi takdim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan Arslan'ın karakalem portresi çizildi.

Portre ve hazırlanan mektup, şehidin öğretmen eşi Gözde Arslan'a hediye edildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da Öğretmenler Günü mesajı Arslan'a iletildi.

Gözde Arslan, ziyaretten dolayı Urhal'a ve emniyet personeline teşekkür etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 30 Mayıs'ta polis ekibinin, şüphe üzerine 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe
Dünya

İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sar..
Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'
Dünya

Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'

Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın ..
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Gündem

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sü..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay