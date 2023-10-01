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Yaşam Samsun’da sağanak etkili oldu
Yaşam

Samsun’da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-01 23:11:00 -

Samsun’da etkili olan sağanak, sele dönüştü. Şehir merkezinde 20 dakika süren aşırı yağış yolların göle dönmesine neden oldu.

Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden Samsun’da ‘turuncu kod’ uyarısı verdi. Yağış akşam saatlerinde başlarken 20 dakika boyunca bardaktan boşalırcasına yağan sağanak su birikintilerine ardından da yolların dereye dönmesine neden oldu. Şehrin ana cadde ve yolları suyla kaplanırken, suyun debisi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Yağışın pazar günü ve akşam saatlerinde olması bir faciayı önlerken, şehrin en çok arabanın geçtiği Atatürk Bulvarı birçok ana arter tedbir amaçlı kapatıldı. Suyla kaplanan ana yollarda ise ekipler tahliye çalışması başlattılar. Evlerinde olmayan vatandaşlar kendi imkanları ile gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, yağmurun etkisini yitirmesi ile çekilen sel sularının ardından cadde ve sokaklar normale döndü.

Şiddetli yağış nedeniyle tramvay hatlarında aksamalar meydana gelirken, birçok arabada da mekanik sorun meydana geldi.

Kaynak: İHA
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