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Aktüel

Samsun'da polis koronavirüs salgını kısıtlaması denetimlerini drone ile görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:18:05 -
Samsun'da polis koronavirüs salgını kısıtlaması denetimlerini drone ile görüntüledi

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreli sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde il merkezindeki meydan, cadde ve sokakları görüntüledi.

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