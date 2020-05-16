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Samsun'da otomobilin içine giren yılanı itfaiyeciler çıkarıp doğaya bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:08:40 -
Samsun'da otomobilin içine giren yılanı itfaiyeciler çıkarıp doğaya bıraktı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bir arabanın altına giren yılan, itfaiyeci ekiplerince çıkarıldı.

Memduhiye Mahallesi'nde Esra Ünsal, evinin önündeki bahçede kedilerin bir yılanı kovaladığını gördü.

Kedilerden korkan yılan, Ünsal’a ait otomobilin altından içine girdi.

Ünsal'ın haber vermesi üzerine gelen yakını İsmail Şahin ile mahalle sakinleri, bir süre uğraşsalar da yılanı çıkaramadı.

Bunun üzerine Şahin, aracı Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği önüne götürdü.

Burada da yılanın çıkarılamaması üzerine araç, bir benzin istasyonuna götürülerek tamir kanalına konuldu. Burada aracın alt bölümü sökülerek yılan bulunduğu yerden alındı.

Yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından çıkarılan yılan, itfaiyeciler tarafından doğaya salındı.


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