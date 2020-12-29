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Aktüel Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Aktüel

Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen başhekim yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:32:13 -
Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir G. idaresindeki 14 FJ 759 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Menekşe Kahrıman'a (98) çarptı. Arkadan gelen Ayhan B'nin kullandığı 55 AAZ 176 plakalı otomobil de duramayarak bu otomobile vurdu.

Bu sırada özel aracıyla olay yerinden geçen Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı kadının yanından ayrılmadı.

Daha sonra 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Kahrıman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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