0553 313 94 23

Samsun’da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:39
Samsun’da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 77. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz idaresindeki 34 GS 5206 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada sürücü Kazım Yılmaz, eşi Özge Yılmaz ile çocukları Ertuğrul Yılmaz ve Zeynep Hira Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakandan ABD'ye cevap: Savaş gemilerini gönderiyoruz
    1. Başbakandan ABD'ye cevap: Savaş..
    2. (Özel) Seyir halindeki otomobil alev..
    3. Döviz kurları
    4. Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve..
    5. Fenerbahçe Babacar'ı bitiriyor
    6. Bunu yaptığına pişman oldu... Araç..
    7. Şemdinli’de gökkuşağı güzelliği
    8. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın..
    9. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    10. Amerika uyardı! Yeni kargaşalar gelecek
    11. Büyük mutlulukla yola çıktı, hayatını..
    12. ‘Dijital Dünyada E-beveyn Olmak’..
    13. Trump, Danimarka ziyaretini erteledi
    14. Brent petrolün varili 60,37 dolar
    15. Konyaspor’a Ugandalı forvet
    16. (Özel)Taşlı sopalı beşik kertmesi..
    17. Altın piyasaya nasıl başladı?
    18. Uçar, Yakutiye’ye bağlı köylerin..
    19. Yabancı turistler Türkiye'de..
    20. Sahte belgelerle böbrek nakli..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'