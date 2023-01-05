Samsun'da okulda dehşet! Ortalık savaş alanına döndü...

Samsun’dan son gelen haber korkunç! Eşinden ayrılan Zerrin Büyük isimli kadın, velayeti babasında olan iki çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Şüpheli, annesinin erkek arkadaşını da okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu.

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak evlerine gitti.

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Annesini ve annesinin arkadaşını tabancayla vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.