  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:02:57 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 201 kişi, 30 araç, 7 iş yeri, 5 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 198,34 gram esrar ve 18 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler 2 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 8 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişi, halk sağlığını tehdit etmek suçundan da bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı...
Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız
Gündem

Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Türkiye Tabibler Birliği'ni (TTB) savunup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Prof. Dr. Mehmet Çil..
22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay