Samsun'da motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Bülent Kaya'nın (37) kullandığı plakası henüz öğrenilemelen motosiklet, Hükümet Caddesi'nde kaldırıma çarparak savruldu.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinden Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.