Yerel Samsun’da minibüsteki gizli bölmeler açıldı! Narkotik ekipleri bakın ne buldu!
Samsun’da minibüsteki gizli bölmeler açıldı! Narkotik ekipleri bakın ne buldu!

Samsun’da narkotik polisinin bir minibüse düzenlediği operasyonda, aracın süngerle kaplanmış gizli bölmelerine saklanmış 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Titiz çalışmayla ortaya çıkarılan uyuşturucuya el konulurken, minibüsün sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Samsun'da narkotik polisinin bir minibüste yaptığı aramada sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, durdurulan bir minibüsün sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde bulundu. Aracın sahibi M.B. (44) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

