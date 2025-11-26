  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Tilkiyle sohbet eden genç herkesi gülümsetti
Yaşam

Tilkiyle sohbet eden genç herkesi gülümsetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Enes Duman’ın evinin önüne gelen tilkiyle kurduğu sıcak diyalog, izleyenlerin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdu.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde doğayla iç içe yaşayan Enes Duman, evinin bahçesine gelen tilkiyle adeta sohbet etti.

“Sen çok tatlısın”

Akşam saatlerinde evinin bahçesine yaklaşan tilkiyi besleyen Duman, hayvanı ürkütmemek için sakin bir ses tonuyla konuşarak onu yanında tutmaya çalıştı. O anlarda tilkiye, "Sen çok tatlısın, valla çok tatlısın. Korkma kimse yok, araba çalışıyor" diyen Duman’ın sözleri, tilkinin temkinli ama meraklı halini daha da sevimli kıldı. Çevredeki seslerden tedirgin olan tilkinin beslenmeye devam edebilmesi için sakinliğini koruyan Duman, hayvana yiyecek vererek güven vermeye çalıştı.

Doğanın içinde sıkça yaşanan fakat nadiren görüntülenebilen bu sıcak karşılaşma, Ovacık’ın yaban hayatıyla insanın iç içe geçen yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Tilki kısa bir süre sonra yeniden ormana doğru yöneldi.

Aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi
Aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

Yerel

Aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

Meraklı tilki güldürdü! Osmaniye kömbesini afiyetle yedi
Meraklı tilki güldürdü! Osmaniye kömbesini afiyetle yedi

Yerel

Meraklı tilki güldürdü! Osmaniye kömbesini afiyetle yedi

Trabzon yaylasında sıra dışı dostluk! Tilkilerle el ele besleniyor
Trabzon yaylasında sıra dışı dostluk! Tilkilerle el ele besleniyor

Yerel

Trabzon yaylasında sıra dışı dostluk! Tilkilerle el ele besleniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23