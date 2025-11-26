Ayasofya hazımsızlığı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ayasofya camii olurken engellemeye çalışan muhalifler, her türlü tedbir alınarak cami içerisine sokulan vinçten rahatsız oldu. Sol gazetesi, “Asırlara meydan okuyan Ayasofya’nın AKP elindeki çilesi bitmedi” başlığıyla provokatif bir habere imza atarken; Ahmet Davutoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen Karar gazetesi ise konuyu manşete taşıyarak “Ayasofya’da kamyonun işi ne?” şeklindeki gerçeklikten uzak bir söylemle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Sözde Said Nursi’nin izinden gittiklerini iddia eden ve CHP’ye payanda olan nurcu geçinenlerin gazetesi Yeni Asya gazetesi ‘1500 yıllık mirasın içine kamyon ve vinç sokuldu’ diyerek hedef alırken, gazetenin karikatüristi İbrahim Özdabak ise Ayasofya’nın içinde bulunan iş makinesinin tarihi yapının adeta tahrip edildiği izlenimi vermeye çalıştığı ve kamuoyunda “Ayasofya zarar görüyor” algısı yaptı.

Öte yandan uzmanlar, Ayasofya’nın tarihi yapısını korumak ve geleceğe güvenle taşımak amacıyla yapılan güçlendirme çalışmalarının bilimsel standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtirken, muhalefet cephesinin eleştirilerinin gerçeklikten uzak olduğuna dikkat çekti.

KEŞKE İBADETE AÇMAK İÇİN DE UĞRAŞSALARDI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tarihçi Yazar Fahri Sarrafoğlu, “Merhum Menderes, Merhum Erbakan’ın bir bölümünü ibadete açma çabalarına dahi hazmedememişlerdir. Ve geçtiğimiz yıllarda Ayasofya güçlü bir iradenin kararlı duruşu ile ibadete açıldı. Ayasofya Camii Kebiri sadece bir ibadethane değil sadece Türkiye’nin değil, 2 milyara yaklaşan İslam âleminin de şiarıdır. Son günlerde yapılan restorasyon ve güçlendirme çalışmaları büyük bir teknik heyetin gözetiminde ve her biri alanında uzman olan kadronun 24 saat süren çalışmaları ile yapılmaktadır. Bugün getirilen eleştirilere bu teknik ekip yine de kulak tıkamıyor, gereken açıklamalar yapılıyor. Ama keşke bugün bu eleştirileri dile getirenler Ayasofya kapalı olduğu dönemde de seslerini yükseltseler de caminin ibadete açılmasını sağlasalardı halkın daha çok takdirini kazanırlardı” ifadelerini kullandı.

