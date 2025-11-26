  • İSTANBUL
Gündem 2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
Gündem

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da ise 773 litre sıvı uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

2 ilde kritik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Atak Timleri" desteğiyle uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

