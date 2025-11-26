  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Vali eşi Berna Çiçek Kur'an kursunu ziyaret etti
Gündem

Vali eşi Berna Çiçek Kur'an kursunu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vali eşi Berna Çiçek Kur'an kursunu ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’in eşi Berna Çiçek, İl Müftülüğüne bağlı Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileriyle bir araya gelen Berna Çiçek, çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim süreçlerine ilişkin öğreticilerden bilgi aldı.

Kurs binasını gezerek yürütülen çalışmalar ile eğitim ortamını yerinde inceleyen Çiçek, öğrencilere sunulan imkânların önemine değinerek emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23