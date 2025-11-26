Vali eşi Berna Çiçek Kur'an kursunu ziyaret etti
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’in eşi Berna Çiçek, İl Müftülüğüne bağlı Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.
Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileriyle bir araya gelen Berna Çiçek, çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim süreçlerine ilişkin öğreticilerden bilgi aldı.
Kurs binasını gezerek yürütülen çalışmalar ile eğitim ortamını yerinde inceleyen Çiçek, öğrencilere sunulan imkânların önemine değinerek emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür etti.