Havacılık sektöründe yeni dönem! THY, TKPAY ödeme çözümlerini duyurdu

Turkish Airlines mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan, kullanıcıların bilet alımı dahil birçok işlemi tek ekrandan yönetmesine imkan tanıyor. Cüzdan üzerinden yapılan harcamalardan TK Para kazanılabiliyor, anlaşmalı marka ve işletmelerde restoran, konaklama, giyim, ulaşım gibi kategorilerde nakit iade sağlanıyor. 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi özellikler de sistemde yer alıyor. Türk Hava Yolları’nın bilet iadesi ve bagaj tazminatı işlemlerinin TKPAY Cüzdan üzerinden yapılacak olmasıyla süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor. Lansman dönemine özel olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılan tüm bilet alımlarında yüzde 10 TK Para kazanma fırsatı sunuluyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanın ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen ve yöneticilerin katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

‘TKPAY, UZUN SOLUKLU BİR VİZYON YOLCULUĞUNUN EN SOMUT AŞAMALARINDAN BİRİDİR’

Lansmanda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tanıtımını yaptığımız TKPAY, aslında uzun soluklu bir vizyon yolculuğunun en somut aşamalarından biridir. 2023 yılında Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknolojiler alanında kurduğumuz markamız, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın lisans süreçlerini başarıyla tamamlamış ve 2025 yılı itibarıyla hem ödeme hem de elektronik para hizmetlerinde faaliyete başlamıştır. Bu süreç, yönetim yapılanmaları, teknik altyapı geliştirmeleri ve kapsamlı bir hazırlık dönemini içermekteydi. Bugün geldiğimiz noktada TKPAY, Türk Hava Yolları’nın yalnızca bir finansal teknoloji girişimi değil, sektörde başka bir örneği bulunmayan, yolcularımıza uçtan uca bir seyahat deneyimi sunan yeni bir dijital ödeme sistemidir. Bu vizyonla, sunduğumuz seyahat deneyiminin her aşamasında ve dünyanın her yanında yolcularımızın gözdesi olacağına inanıyoruz” dedi.

‘AMACIMIZ, YOLCULARIMIZIN ÖDEMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK’

Dünyada seyahat alışkanlıklarının değiştiğini ve yolcuların artık hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık aradığını belirten Bolat, “TKPAY tam da bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Amacımız, yolcularımızın ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çevrim maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek. Böylece hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de Türkiye’ye gelen turistler için dijital, kolay ve güvenilir bir ödeme sistemi sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve ülkemizde tutulan döviz miktarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

16 milyon aktif kullanıcının yer aldığı THY mobil uygulamasına entegre edilen TKPAY Cüzdan’ın, açık devre sistemiyle restoran, konaklama, ulaşım ve perakende gibi pek çok alanda ödeme yapılmasını mümkün kıldığını söyleyen Bolat, “QR kod ile ödeme, 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, mil çevrimi, avantajlı kur işlemleri ve nakit iade gibi özelliklerle TKPAY, yolcularımızın her adımında yanlarında olacak. Böylece Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles programına entegre olarak hem programın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanacaklar hem de avantajlarla dolu ekosisteminden yararlanacaklar” ifadelerini kullandı.

‘SEKTÖRDEKİ İŞLEMLER İÇİN DAHA HIZLI VE GÜVENLİ BİR ÖDEME ALTYAPISI OLUŞACAK’

Bolat, “Ayrıca geliştirdiğimiz TKPAY ödeme platformu ile Türk Hava Yolları ve AJet kanallarında başlayan sanal POS kullanımı yakında pek çok seyahat acentesine, otellere, araç kiralama firmalarına, akaryakıt istasyonlarına ve restoranlara yayılacak. Böylece sektördeki işlemler için daha avantajlı, daha hızlı ve daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşacak. TKPAY yalnızca bugünün projesi değil, 2026’dan itibaren Avrupa ve İngiltere ile başlayacak küresel bir yayılım projesini de içermekte. Amacımız, global bir seyahat cüzdanı haline getirmek” dedi.

‘KISA SÜREDE PLANLADIĞIMIZ BÜYÜK BİR HACME VE BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANIYORUM’

TKPAY’in küresel bir proje olduğunu belirten Bolat, “Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza ve yolcularımıza hem avantajlar hem de kolaylıklar sağlayacak TKPAY markasının kısa sürede planladığımız büyük bir hacme ve başarıya ulaşacağına inanıyorum. Türk Hava Yolları olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda yeni bir yol açmayı, yeni bir vizyon ortaya koymayı hedefledik. TKPAY, bu vizyonun dijital dünyadaki karşılığıdır. Havacılık sektöründeki gücümüzü, finansal teknolojiler alanında da ülkemize değer katacak şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen de cüzdanın pazartesi gününden itibaren THY uygulamasından kullanılabilir hale geldiğini, kısa sürede 20 binden fazla müşterinin TKPAY’i aktif olarak kullanmaya başladığını belirterek “Miles&Smiles müşterilerimiz cüzdanı hızla ve rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyor. Cüzdan içinde yine kendi mühendislerimizde geliştirdiğimiz bir dijital kimlik doğrulama var. Biliyorsunuz artık güvenlik çok önemli bir konu. Cüzdanı kimin kullandığı, güvenli bir şekilde kullandığı her kurum, her müşteri için çok değerli. Türk Hava Yolları kalitesiyle, güveniyle artık uygulamanın içinde bir kimlik doğrulama var. Birkaç dakikada tamamen dijital işlem sonunda cüzdanımızın tüm fonksiyonlarını kullanmaya başlayabiliyoruz” diye konuştu.

TKPAY’ın turistlere de büyük kolaylık sağlayacağını belirten Ekmen, “Türkiye’ye seyahat eden, Türkiye’ye gelen turistlere Türk Hava Yolları ile geliştirdiğimiz, kimlik doğrulayabilecekleri bir sistemi açıyoruz. Hayata geçiriyoruz ve bu sayede turistlerimiz daha havalimanından çıkmadan TKPAY cüzdanları ile Türk liralarını ATM’lerden çekebilecekler” diye konuştu.