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Aktüel Samsun'da kuyumcudan altın çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Samsun'da kuyumcudan altın çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:17:47 -
Samsun'da kuyumcudan altın çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 Ata lira ile çeyrek altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kuyumcu İ.K, iş yerinden altın çalındığı ihbarında bulundu.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, eşkal tespitinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi belirledi.

İş yeri sahibini oyalama taktiğiyle hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli E.A'yı (43) ikametinde yakaladı.

Zanlının üst aramasında 2 Ata lira ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.A'nın daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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