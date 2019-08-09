Samsun'da Kurban Bayramı namaz saati kaç? Diyanet 11 Ağustos bayram namazı saatleri

Samsun'da Kurban bayramı namazı namazı saati 2019 merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Peki 11 Ağustos 2019 Cumartesi günü Samsun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

Samsun'da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Samsun'da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:17'de kılınacak.

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İlk Kurban Bayramı namazı nasıl kılınmıştır?

Peygamber Efendimiz, Zilhiccenin dokuzunda Sevik Gazasından dönerek Medine'ye kavuşmuştu. Ertesi günü, yani Zilhicce'nin 10. günü Müslümanlarla birlikte namazgâha çıktı. Ezansız ve kametsiz olarak iki rekât Kurban Bayramı namazı kıldırdı. Namazdan sonra bir hutbe irâd etti. Bu hutbelerinde, kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti.

Satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz koçtan birini keserken, "Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır" dedi. İkincisini keserken de şöyle buyurdu: "Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir." Bundan, kendileri, ev halkı ve yoksullar yediler.1