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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:09:06 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara son bir haftada 1 milyon 977 bin 495 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, Kabahatler Kanunu kapsamında 86 kişiye 44 bin 796 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1008 kişiye 1 milyon 751 bin 797 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise Kabahatler Kanunu kapsamında 6 kişiye 2 bin 352 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 kişiye de 178 bin 550 lira idari para cezası kesildi.


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