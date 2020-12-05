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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:03:04 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu sağlamak, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Son zamanlarda vaka sayılarının artması nedeniyle salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen etkilerinden korunmak amacıyla il genelinde hayvan pazarlarının faaliyetlerinin ikinci bir karara kadar durdurulduğu bildirilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği kaydedildi.


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