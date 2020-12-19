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Aktüel Samsun'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

Hemşirenin cenazesi Bafra ilçesinde toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:10:11 -
Samsun'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yaklaşık 1,5 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ için görev yaptığı Bafra Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Annesi Şaziye ve babası Burhan Taş ile eşi Cevdet ve çocukları Saliha ve Ömer Arbağ'ın yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende Arbağ için dua edildi, helallik istendi.

Vali Dağlı, burada yaptığı törende, sağlık çalışanları olarak çok üzgün bir anı yaşadıklarını belirterek, "Haber aldığımız andan itibaren yakınlarımızla, arkadaşlarımızla bu üzüntüyü yaşamış olduk. Gözyaşlarını tutmaya çalışan sizlerin bu yoğunluğu kardeşimizin ne kadar çok sevilen, ne kadar çok itibarı olan ve çevresine ne kadar çok faydalı olan bir kişi olduğunun ispatıdır. İnşallah öbür dünyasının da böyle olacağına inanıyoruz. Kendisine Allah rahmet eylesin, sağlık çalışanlarının da başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bafra Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Erdal Kömürcü de Arbağ'ı kurtarmak için çok uğraştıklarını ama bunu başaramadıklarını vurgulayarak, mesleği ve insanlara hizmet için canla başla mücadele eden bir insan olduğunu belirtti.

Arbağ'ın cenazesi, törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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