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Aktüel

Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 106 bin 897 lira cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:01:11 -
Samsun'da Kovid-19 denetimlerinde 106 bin 897 lira cezai işlem uygulandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara 106 bin 897 lira cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile pazarlar başta olmak üzere iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarının 11-12 Ağustos tarihlerinde polis ve jandarma ekiplerince denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde maske takma kuralına ve sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara toplam 98 bin 913 lira ve 9 araç ve firmaya toplam 7 bin 984 lira cezai işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yapılan denetimlerde vatandaşlardan, kendilerini ve sevdiklerini koronavirüse karşı koruyabilmeleri için mesafe, maske ve temizlik konularına daha fazla hassasiyet göstermeleri, tedbiri elden bırakmayarak virüsün yayılmasına fırsat vermemelerinin istendi de aktarıldı.

Halk sağlığı için denetimlerin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.


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