0553 313 94 23

Samsun’da konut satışı azaldı

2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 ve bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 327 adet oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Samsun’da konut satışı azaldı

2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 ve bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 327 adet oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Samsun konut satışı” konusunda bilgilendirme yaptı.



Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayında bin 327 konut satıldı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 ve bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 327 adet oldu. Samsun bin 327 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6’lik pay alarak 17’inci sırada yer aldı.



Mayıs ayında Samsun’daki ipotekli konut satışı sayısı 74 adet oldu


2019 yılı Mayıs ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 5,6’sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 39’uncu sırada yer aldı. Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 89,1 oranında azaldı.



Diğer satış türleri sonucunda bin 253 konut el değiştirdi


Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 13 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun, toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 94,4) sıralamasına göre 43’üncü sırada yer aldı.



Satılan konutların 630 adedi ilk defa satıldı


Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 47,5 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı
    1. Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka..
    2. Selçuk Efes, sanatseverleri ağırlayacak
    3. "Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz"
    4. O canıyla uğraştı, vatandaş ıhlamurla
    5. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi..
    6. Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR..
    7. Murathan Mungan, Selçuklu..
    8. Suriye sınırındaki birliklere asker..
    9. Nusaybin’de işçileri taşıyan minibüs..
    10. Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    11. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen..
    12. 3 vatandaşı ayı esaretinden kurtaran..
    13. Düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla..
    14. Rekabet Kurulu kararları
    15. Batman'da uyuşturucu operasyonu
    16. ÇKS için son tarih “30 Haziran”
    17. Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!
    18. İzmir'de sela okuyan müezzinin..
    19. Ahşap Festivaline coşkulu açılış
    20. Fatih'te kargo acentesine baskın: 1..
    21. Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu..
    22. Dolu ve yağış Bilecik’i vurdu
    23. Aksaray’da düğün çadırında sel paniği
    24. Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen..
    25. Fatsa’da 7’den 70’e Karma Resim Sergisi
    26. Kahraman kadın şoför altınla..
    27. Samsun’da konut satışı azaldı
    28. Dalyan’da su altı temizliği
    29. Özçelik-İş Sendikası yeni genel..
    30. Manavgatlı karpuz üreticisinin fiyat..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!