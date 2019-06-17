Samsun’da konut satışı azaldı

2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 ve bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 327 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Samsun konut satışı” konusunda bilgilendirme yaptı.

Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayında bin 327 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 ve bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 327 adet oldu. Samsun bin 327 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6’lik pay alarak 17’inci sırada yer aldı.

Mayıs ayında Samsun’daki ipotekli konut satışı sayısı 74 adet oldu

2019 yılı Mayıs ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 5,6’sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 39’uncu sırada yer aldı. Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 89,1 oranında azaldı.

Diğer satış türleri sonucunda bin 253 konut el değiştirdi

Samsun’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 13 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun, toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 94,4) sıralamasına göre 43’üncü sırada yer aldı.

Satılan konutların 630 adedi ilk defa satıldı

Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 47,5 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.