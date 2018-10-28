Samsun'da, kırmızı ışıkta geçen yayaya 108 TL ceza
Devlet, sadece sürücüler için değil, yayalar için de trafik denetimlerini artırdı. Samsun'da bir yaya, kırmızı ışıkta geçtiği için 108 TL para cezası ödedi.28 Ekim 2018 Pazar 09:35
Trafikte yaşanan acı kazaların her geçen gün artması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla polis ekipleri denetimleri artırdı. Bu kapsamda; kemer takmayanlar, kırmızı ışıkta geçenler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyenler para cezası ödemek zorunda kaldı.
Kırmızı ışıkta geçen yayaya para cezası
Denetimlerde cezalar sadece sürücülere kesilmedi. Kurallara uymayan yayalar da cezalardan kaçamadı. Samsun'un İlkadım ilçesinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayaya 108 TL'lik para cezası kesildi.
YORUM YAZ