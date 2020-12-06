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Aktüel Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:28:58 -
Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan M.A, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan nişanlısının evine geldi.

Burada kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, M.A'yı alıp bir araca bindirip götürdü.

M.A'nın nişanlısının ailesinin ihbarı üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu M.A'yı kaçıran 4 kişi yakalandı.

İstanbul'dan geldikleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetlemelerden araçlarına koydukları basın kartı ile geçtikleri belirlenen şüphelilerden birinin, FETÖ'den ihraç edilmiş polis memuru olduğu öğrenildi.


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