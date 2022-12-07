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Aktüel Samsun'da kaza: 4 kişi yaralandı
Aktüel

Samsun'da kaza: 4 kişi yaralandı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 20:14:00 -
Samsun'da kaza: 4 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çetinkaya Mahallesi Kolay kavşağında Ş.K. (57) idaresindeki 34 YJ 8091 plakalı otomobille N.U'nun (47) kullandığı 55 ACU 494 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ş.K. ile aynı araçtaki S.D. (38), A.D. (57) ve D.S. (47) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan S.D, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

 

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