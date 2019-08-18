Samsun’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolu 52. kilometresi Lengerli Kavşağı’ndameydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Miktat Öztürk idaresindeki KA TS 9898 yabancı plakalı otomobil ile Sürmeli Nuri Liman’ın kullandığı 55 NL 593 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Nuri Liman veMiktat Öztürk (47) ile Meryem Öztürk (51), Hacire Öztürk (43), Rüveyda Öztürk (11) ve Mustafa Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hacire Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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