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Aktüel

Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:21:37 -
Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolan çocuğun cansız bedeni çayda bulundu.

Cevizli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ailesi, çocuklarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

Olay yerine, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptıkları aramada küçük çocuğun cansız bedenine evlerinin 3 kilometre uzağındaki Bolas Çayı'nda ulaştı.

Celal Yılmaz'ın cesedi, sudan çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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