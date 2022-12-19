Samsun'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi
Samsun'un Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde Elmas Ö., İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Mustafa V. ve Çarşamba ilçesi Çınarlık Yalı Mahallesi'nde Fatma A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Hastanede tedavi altına alındılar
Zehirlenen vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.