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Yerel Samsun'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi
Yerel

Samsun'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:08:00 -
Samsun'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde Elmas Ö., İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Mustafa V. ve Çarşamba ilçesi Çınarlık Yalı Mahallesi'nde Fatma A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Hastanede tedavi altına alındılar

Zehirlenen vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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