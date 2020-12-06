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Aktüel Samsun'da karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi
Aktüel

Samsun'da karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:31:19 -
Samsun'da karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında karantinadaki vatandaşların gıda gibi önemli temel ihtiyaçları, hazırlanan kolilerle kendilerine ulaştırılıyor.

Yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde de evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemek yapabilen karantinadaki ailelere ise erzak kolisi veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışının değerinin en çok bu gibi zamanlarda ortaya çıktığını belirtti.

Bu dönemde belediyenin vatandaşların yanında olacağını vurgulayan Demir, "Hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Bugünler dayanışma ve birlik günü. Tedavileri devam eden tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifalar versin ve bir an önce bu beladan kurtulmamıza yardımcı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.


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