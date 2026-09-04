  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polisle çatışmıştı! Öldürülen teröristin evinden bakın ne çıktı Gaffar Yakınca’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Hadi Oradan!” Gemi kazasında sıcak gelişme! Savcılık elde edilen delilleri açıkladı Doğu Perinçek’ten İslam'a ve cemaatlere tehdit! 'Türkiye ortaçağ zihniyetinden temizlenecek' Rüşvet ifşaları geldikçe İmamoğlu’nun acziyetini gören izleyicİler salonu boş bıraktı! Ekrem terk edildi Murat Alan yazdı: Devir tersine döndü! ABD şimdi Türkiye’den savaş gemisi istiyor Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir Amerikan halkının yarısı işgalleri onaylıyor! Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro İstanbul'da polislerle operasyona katılmış! Venezuela petrolüne 7 milyar dolarlık ABD çıkarması!
Yerel Samsun'da kahraman güvenlik böyle kurtardı!
Yerel

Samsun'da kahraman güvenlik böyle kurtardı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Samsun’da tramvayın önüne doğru koşan küçük kız çocuğu, istasyonda görevli güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle muhtemel ölümden kurtuldu. Güvenlik görevlisinin son anda çocuğu tutarak geri çekmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi. Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı. Çocuğun tramvayın altında kalmasını engelleyen müdahale, çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı. Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23