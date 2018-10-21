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Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto yürüyüşünde

Samsun'da, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 6'ncı kez protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 18:38
Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto yürüyüşünde

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şubesi'nde toplanan işçiler, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılmalarının ardından tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Gazi Caddesi'ndeki markete yürüdü. İşçiler, ellerinde 'Tazminatlarımız gasp edilemez', 'Alın terimiz ve emeğimiz için eylemdeyiz' ve 'Köle değil, işçiyiz hakkımızı isteriz' yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sonunda kalabalık adına açıklama yapan Hasan Kaya, "Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Siyaset meydanı, er meydanı burası. Milletvekili dediğimiz insanların bizim temsilcimiz olması gerekiyor. Hiçbir siyasi parti temsilcisi şu an burada değil. Siyasi partilerden beklentimiz, buraya gelerek, mallara el koyması değil; hakkımız olanı alma mücadelemize katılmalarıdır" dedi.

İşçiler, açıklamanın ardından dağılırken, protestolarını her pazar yapacaklarını da duyurdu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:38
  1. Samsun
  2. işçi yürüyüşü
  3. protesto gösterisi
  4. TEZ-KOOP-İŞ Sendikası

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