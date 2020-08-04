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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 04:00:00 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakican Dumanoğlu yönetimindeki55 EZ 412 plakalı Renault Broadway marka otomobil ile Murat Ergin idaresindeki 06 AH 901 plakalı Renault Clio marka otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Bakican Dumanoğlu ve Murat Ergin ile Tarık Köse, Arife Gül, Yağmur Köksal, Nurdan Ergin ve Meral Ergin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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