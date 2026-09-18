Samsun'da iki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun Samsun'da alıkonulup cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre iki çocuk, kendi istekleriyle bindikleri bir kamyonla Samsun'a geldi. Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi. Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, kızların fasulye yüklü bir kamyonla kente geldiği tespit edildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, takip ve çalışma sonucunda çocukların Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti. Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, yaklaşık 4 günlük gözaltının ardından "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.