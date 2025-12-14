  • İSTANBUL
Yerel Samsun’da hamsi tezgâhlardaki yerini aldı!
Samsun’da hamsi tezgâhlardaki yerini aldı!

Karadeniz’de avlanan hamsi, Samsun’daki balık tezgâhlarında satışa sunuldu. Bol avlanmasına rağmen artan maliyetler nedeniyle hamsinin kilogram fiyatının ortalama 150 lira seviyesinde olduğu belirtilirken, vatandaşlar yine de sezona ilgi göstermeye devam ediyor.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı ortalama 150 liradan satışa sunuluyor.

Denizden bol hamsi avlanmasıyla tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.

Balık alışverişinde kentte ilk akla gelen merkez olarak kabul edilen meydanda hamsi ortalama kilogram fiyatı 150 liradan satılıyor.

Balıkçı tezgahlarında levrek 250, deniz levreği ise 400 liradan satışa sunuluyor. Çipura 500, somon 300, uskumru 150, alabalık 200, yayın 250, istavrit 120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan etiketleniyor.

